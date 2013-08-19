《交易视点》-现券交易机会不明显适合配置资金入场，IRS曲线仍有陡峭化趋势--广发银行

路透上海8月19日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，上周的债券和IRS收益率继续单边上涨，曲线整体上移，一级带动二级市场利率波动的特点明显。

核心的资金面因素出现扰动，即14天逆回购利率并未符合市场预期下降10bp，而是持平在4.1%。资金面的负面影响和3年国债招标结果偏高，带动债券和IRS共同上涨。

下半周开始，由于债券收益率绝对水平接近历史高点，部分投资和交易资金入场，收益率暂时企稳。但这不是第一批抄底的资金，我们认为更适合配置，而交易机会有限。

本周，消息面继续平静，公开市场以及资金利率是影响市场的主要因素。流动性方面，资金供给是充足的，但由于逆回购利率的存在，R007难以跌破3.8%。本周逆回购依然保持小量，中标利率预计企稳。债券曲线过于平坦的迹象会延续，配置资金继续入场，收益率曲线会整体下降。

IRS方面，repo的fixing如果保持在3.9%以上，那么repo IRS利率很难大幅回落，曲线会保持平坦化趋势。但更长远一点看，曲线陡峭化的可能性很大。

**适合配置资金入场**

上周资金利率一反之前的下降态势，全面回升。R007一度反弹至4.0%。央行的逆回购操作虽然给市场的心态带来缓解，但由于中标利率下降幅度不及市场预期，而且资金投放量太少，加上央行续发行3年央票，市场对这一系列的信息做出了负面解读，资金利率短端到长端都有上涨。而实际情况是，资金供求基本平衡，有时甚至供过于求。

本周开始，央行会继续逆回购操作，公开市场到期回笼100亿。从上周来看，目前市场对资金利率下降和供给量的上升是充满期待的。一旦逆回购利率下降未达到预期，情绪就会受到影响。本周情绪可能依然不太稳定，我们预计R007会在3.7%至4.0%之间波动，逆回购利率将稳定在3.9%和4.1%。

上周债市收益率呈现单边上涨走势，主要受到央行继续续作3年央票和新发3年国债的影响。市场心态及其脆弱，锁长放短的操作令市场对资金预期悲观。近一个多月以来，一级市场招标一次次突破市场预期，已经给机构带来巨大的心理压力。直接原因是大行投资盘参与力度很差，背后是市场各机构资产结构的调整。加上资金成本可能从此站上更高的台阶，所以机构投资结构和债券等资产的收益率曲线都要进行重新定位。在利率市场化的过程中，投资渠道多样化，利率灵活反应供求关系，所以债市的逻辑变了。

本周，资金面还是主要影响因素。在收益率绝对水平较高的情况下，上周一些配置类资金会继续入场。目前的位置确实适合配置资金入场。但交易机会尚不明显。不论是国债还是金融债，曲线都过于平坦，我们认为，在行情见底过程中，必然要伴随一次收益率曲线的陡峭过程。短的下来，或是整体下移是市场愿意看到的。或者长端上去，实现陡峭化。所以我们建议买入5年以下品种，回避长端。目前短端的3年国债、3、5年金融债的收益率绝对水平已经偏高，适合配置，交易类资金则未到合适的进场时机。尤其是长端，交易资金一定要谨慎。

**IRS曲线仍有陡峭化的趋势**

上周IRS的基本都是跟着资金面走，而且心态显得比较悲观，收益率曲线开始平坦化。首先，逆回购和资金利率帮助短端走高，但目前repo 1y的利率已经超过fixing近30bp，而后期fixing的不确定性主要集中在9月份，尚有一个多月。第二，长端品种上行乏力，主要是市场对基本面的预期依然偏弱，而且repo曲线陡峭幅度已经比较明显，所以陡峭化动力有限。

本周，IRS仍会以资金利率的影响为主，R007的表现难以拉低短端水平，长端回落的难度也比较大。计入8月下旬，加上逆回购的指导利率偏高，我们认为可以在市场下行时选择加仓支付短端固定利率。支付长端固定利率可以保持仓位。总体上我们认为，基于对基本面的判断，repo IRS曲线未来有继续变陡的趋势。Shibor IRS曲线很可能完全纠正倒挂的现象，我们同样看高长端，可以选择支付长端固定利率。（完）