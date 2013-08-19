重发-中国资管：信托“刚性兑付”神话或持续，系统性违约风险小--利得财富

(重发以修改标头为“中国资管”)

路透上海8月19日 - 在陕国投 近期爆出其两款信托产品延期付息后，中国知名第三方财富管理机构--利得财富周一报告预计，在监管层有效措施之下，信托“刚性兑付”神话或将持续，系统性爆发违约风险可能性不大。

上周陕国投A发布公告称，其发行的裕丰公司贷款集合资金信托计划及其二期计划合计募集5.7亿元人民币信托贷款出现延期付息，陕国投决定动用约5.98亿元的自有资金，受让相关信托项目的受益权。

“信托‘刚性兑付’从根本上来说是违背法理的，”利得财富战略市场总部总经理方飞华认为，根据相关规定，信托公司推介信托计划时，不得以任何方式承诺信托资金不受损失，或以任何方式承诺信托资金的最低收益。

他坦言，信托公司之所以愿意选择‘刚性兑付’自担风险原因是复杂的。首先，如果一家信托公司的产品出现无法兑付情况，未来该信托发行的所有产品可能会遭受投资者冷落。

其次，如果一家信托公司产品无法兑付情况频出，银监会可能会责令该信托公司停发产品甚至吊销牌照等处罚。目前，按照对信托公司利润收益评估信托牌照价值，少则几十亿元，多则几百亿元。由于信托产品涉及投资者众多，而投资项目都相对明确，无法兑付情况发生，很容易造成群体性事件，以“刚性兑付”换取维稳，也是合理的选择。

“最为关键的是，监管层的态度已是明确的，信托公司在风险暴露后要果断出手，及时采取有效措施妥善化解风险，避免瞻前顾后贻误时机。”方飞华说。

他透露，“今年5、6月间，上海银监局已要求各地信托公司着重上报2013年6月25日至12月31日期间到期的信托项目情况，并要求写明上述信托项目明确的兑付资金来源。”

在未来选择项目投向上，他认为，从目前产品来看，优质的房地产信托和政府项目信托仍然具有较大的安全边际。