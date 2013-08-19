澳新汇市：新西兰元涨至两个月高点，澳元跟进

“中国略为偏多的基调造成澳元轧空，”RBC Capital Markets策略师Michael Turner表示。

中国令人鼓舞的经济数据，以及大宗商品价格上涨均支撑澳元。

然投资者仍担心美联储动向，静候周三的美国联邦公开市场委员会最新会议记录，以研判美联储何时将开始缩减刺激规模。

澳元今年已贬值13%，本月稍早触及三年低位。交易商称在0.9225上方有停止单，在0.9240上方的停止单更多。

新西兰元兑美元 升至两个月高位0.8130，未受另一个有关新西兰乳制品问题的报导所累。

新西兰农业监管单位周一表示，已撤销由Westland Milk Products制造、准备运往中国的四笔乳铁蛋白托运货品的出口许可，因发现这些产品的硝酸盐偏高。 (完)