台湾债市：RP利率再往低位测试，券少钱多压力难解

路透台北8月19日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一再往低位测试是否站稳。交易人士指出，因殖利率走扬令金融机构对公债持券意愿低落，公司债发行也没有起色，券源奇缺的情况雪上加霜，而市场资金宽松亦难舒解，去化资金压力令成交利率持续探底。

今日证券商及票券商的成交利率皆有低位下探、高位亦往下靠拢的情况，显示投信及寿险资金去化不易，特别是寿险端对成交利率有所松动，市场料本周仍在高位成交的金融机构有机会再往下集中，但低位或暂时持于当前，以免造成市场过份波动。

〞公债的券源相对公司债又少很多，我们就先从公债的利率开始调。〞一位证券商交易员表示。

今日的紧缩因子有正新橡胶的公司债交割38亿台币，宽松因素则有台电公司债到期还本30亿台币。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.63%，大区间在0.60-0.64%，上日在0.62-0.64%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，主要成交区间不变。