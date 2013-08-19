台湾债市：RP利率再往低位测试，券少钱多压力难解

标题新闻：美国总统特朗普和中国主席习近平将于4月6-7日在佛罗里达马阿拉歌庄园会晤-消息人士
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路透台北8月19日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一再往低位测试是否站稳。交易人士指出，因殖利率走扬令金融机构对公债持券意愿低落，公司债发行也没有起色，券源奇缺的情况雪上加霜，而市场资金宽松亦难舒解，去化资金压力令成交利率持续探底。
今日证券商及票券商的成交利率皆有低位下探、高位亦往下靠拢的情况，显示投信及寿险资金去化不易，特别是寿险端对成交利率有所松动，市场料本周仍在高位成交的金融机构有机会再往下集中，但低位或暂时持于当前，以免造成市场过份波动。
〞公债的券源相对公司债又少很多，我们就先从公债的利率开始调。〞一位证券商交易员表示。
今日的紧缩因子有正新橡胶的公司债交割38亿台币，宽松因素则有台电公司债到期还本30亿台币。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.63%，大区间在0.60-0.64%，上日在0.62-0.64%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，主要成交区间不变。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.58%，和上日相似；一个月内公司债RP利率交投落则在0.58-0.63%，区间高位下移，上日在0.58-0.65%。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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