《全球市场》亚洲股市缺乏方向，黄金触及两个月高点

标题新闻：美国总统特朗普和中国主席习近平将于4月6-7日在佛罗里达马阿拉歌庄园会晤-消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
道琼工业指数 周五下跌，周线收低2.2%。标准普尔500指数 周线则收跌2.1%。
泛欧绩优股FTS Eurofirst 300指数 表现较佳，上周收升，欧元区债券市场亦优于美债，部分是因为预期欧洲央行将会有一段时间维持超宽松政策，尽管有经济复苏迹象。
关于全球经济成长加速的希望，近来亦支撑大宗商品，期铜 守在每吨7,372美元，周五曾触及10周高位7,420美元。
黄金和铂金亦上涨，不过如果美联储真的缩减刺激举措，其可能受到打击。金价 触及两个月新高每盎司1,384.10美元，铂金 和钯金 亦接近两个月高位。
美国原油和布兰特原油期货周五连升第六个交易日，布兰特原油期货创下六周最大单周百分比升幅，因埃及和利比亚局势动荡引发投资人担心石油供应安全。
布兰特10月原油期货 上涨0.13美元至每桶110.53美元，美国9月原油期货 升0.03美元至107.43美元。(完) (编译 戴素萍; 审校 李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选