《全球市场》亚洲股市缺乏方向，黄金触及两个月高点

道琼工业指数 周五下跌，周线收低2.2%。标准普尔500指数 周线则收跌2.1%。

泛欧绩优股FTS Eurofirst 300指数 表现较佳，上周收升，欧元区债券市场亦优于美债，部分是因为预期欧洲央行将会有一段时间维持超宽松政策，尽管有经济复苏迹象。

关于全球经济成长加速的希望，近来亦支撑大宗商品，期铜 守在每吨7,372美元，周五曾触及10周高位7,420美元。

黄金和铂金亦上涨，不过如果美联储真的缩减刺激举措，其可能受到打击。金价 触及两个月新高每盎司1,384.10美元，铂金 和钯金 亦接近两个月高位。

美国原油和布兰特原油期货周五连升第六个交易日，布兰特原油期货创下六周最大单周百分比升幅，因埃及和利比亚局势动荡引发投资人担心石油供应安全。