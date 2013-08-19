新兴汇市：印度卢比兑美元再创新低，政府举措似不足以遏止跌势

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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路透孟买8月19日 - 印度卢比 周一跌至纪录低点，政府上周公布的举措似乎不足以遏止其跌势。
卢比兑美元盘初一度贬至62.40，贬破上周五所及的前次低点62.03。卢比周五收报61.65/66。
印度政府公债收益率(殖利率)仍在21个月高点，10年期公债收益率 报8.95%，上升7个基点。(完)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
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