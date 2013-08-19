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货币新闻 | 2013年 8月 19日 星期一 11:46 BJT

新兴汇市：印度卢比兑美元再创新低，政府举措似不足以遏止跌势

路透孟买8月19日 - 印度卢比 周一跌至纪录低点，政府上周公布的举措似乎不足以遏止其跌势。

卢比兑美元盘初一度贬至62.40，贬破上周五所及的前次低点62.03。卢比周五收报61.65/66。

印度政府公债收益率(殖利率)仍在21个月高点，10年期公债收益率 报8.95%，上升7个基点。(完)

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