《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(8月19日-23日)中国重要财经新闻： **经济/政策**

--中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。 --对于中国经济在稳增长和调结构间的权衡，央行行长周小川给出了“平衡点”的选择，并称下半年会继续执行稳健的货币政策，如有需要会做一些适当的结构性的微调。

--中国政府网报导，国务院关于同意建立金融监管协调部际联席会议制度，由中国人民银行牵头，重点围绕金融监管开展工作，不改变现行金融监管体制。

--中国国内70个大中城市房价环比涨幅连续第四个月收窄，同比涨幅则扩大，显示在政策环境相对稳定，需求基本平稳的情况下，房价上涨压力仍存。

--中国国务院总理李克强表示，西部大开发在区域协调发展总体格局中具有优先位置，要实行差别化的经济政策，重点基础设施建设更多地向西部倾斜。

--中国1-7月国有企业累计实现利润总额12,955.8亿元人民币，同比增长7.6%，较上半年的7%略回升，地方国企实现利润虽持续下降，但降幅有所缩窄。 --中国中央企业的盈利能力今年颇受市场关注。国资委副主任黄淑和近日谈及上半年央企运行情况时表示，总体呈现平稳增长的态势，但他也指出，需求偏弱与产能过剩的矛盾仍未明显缓解，部分行业一段时期内难以摆脱增产不增收、增收不增利的困境。

--中国正努力朝着预算透明方向前进。财政部下发通知明确要求，2015年之前各省所有县级以上政府应向社会全面公开财政及部门预决算，并公开“三公”经费预决算。 --中国国家信息中心首席经济师范剑平表示，当前中国经济增长速度处于7%-9%的的合理区间，在这个区间，就不会有严重通货膨胀和紧缩的压力，就业也会比较好。

--中国商务部周三公布,今年7月全国实际使用外资(FDI)金额94.08亿美元，同比增长24.13%（未含银行、证券、保险领域数据）。

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--中国的利率市场化又有了实质性的推进，超过三位消息人士表示，五家大型国有商业银行已经将发行大额可转让同业定期存单(NCD)的方案上报到央行，首批最早有望在9月面世。

--上周五爆出自营交易乌龙的中国大型券商--光大证券 公告称，为加强流动性管理，改善资产结构，拟加大对存量证券类资产的处置力度(包括交易性金融资产和可供出售金融资产)，以上处置可能导致今年前三季度净利润为亏损或同比大幅下降。

--新华网周一晚引述公安部通告称，外逃涉嫌经济犯罪的上海泛鑫保险代理有限公司实际控制人陈怡在斐济已被成功抓捕，并押解回国。 --中国7月银行间市场流动性紧张有了合理解释。7月外汇占款连续第二个月负增长，财政存款则大增，导致近七千亿资金抽离市场。分析师预计，至少在9月美联储议息会议前，外汇占款可能在正负间小幅波动，整体呈资本小幅流出趋势；但也因此导致其市场影响力减弱。

--上海证券交易所日前发布通知称，证券公司、基金管理公司及其专门从事资产管理业务的子公司（以下统称“资产管理机构”）可以申请将其依法设立并存续的符合要求的资产管理计划份额，通过上交所在符合条件的投资者之间进行转让。业内人士认为，这意味着资管计划的标准化时代来临。 --中国证监会进一步向稽查监管难题发力，决定新增600名稽查执法人员，并规定市场案件一年内必须结案，意味着加强稽查执法正在成为中国证券业管理层的监管重心。

--据汤森路透旗下IFR报导，中国信达资产管理公司已向香港交易所递交首次公开发行(IPO)申请，规模约20亿美元。

--中国商务部周四称，国务院近日正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。国务院常务会议此前于7月3日讨论并原则通过了该试验区总体方案草案。

========================================================================== **行业/公司** --中国原重庆市委书记薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案周四在山东济南市中级法院一审公开开庭审理。薄熙来在庭审伊始表示“希望法官能够合理的公正的来审判”，而针对他收受2,000余万元人民币的指控，薄熙来则回答“是不存在的”、“是完全不实的”。

--消息人士称，中国发改委官员徐新宇在近期一次会议上向通用电气 和西门子 等约30家外企施压，要求他们坦白垄断行为，并警告他们不要聘请外部律师来对抗监管机构的指控。

--加快铁路投融资机制改革是中国推进改革的重要组成部分。国务院明确指出，争取超额完成2013年铁路投资计划，并切实做好明后两年建设安排；而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2013年和明后两年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。

--中国国务院发布宽带中国战略及实施方案，明确2015年，基本实现城市光纤到楼入户、农村宽带进乡入村，固定宽带家庭普及率达到50%，2020年，宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%。

--面对近日中国官方媒体对进口汽车价格畸高的报导，新华社援引国家发改委反垄断部门相关人士的话称，价格监督和反垄断部门密切关注进口和合资汽车领域的价格问题已经不下两年。但这位人士没有透露具体的反垄断调查时间表。

--中国最大的钢铁生产省--河北省整顿钢铁业动真格。中国环境报报导称，《河北省环境治理攻坚行动方案》和《河北省大气污染防治行动计划实施方案》将于近期出台，并将明确提出到2017年底，全省钢铁产能削减6,000万吨，到2020年再削减2,600万吨。

--中国农业部副部长余欣荣日前表示，尽管部分地区近期遭遇较严重的高温干旱和洪涝灾情，但灾害影响局部，夺取全年粮食丰收有基础、有希望。 --中国门户网站--网易报导称，网易 与中国电信 成立合资公司翼信，并发布移动即时通讯社交产品易信，与腾讯控股 旗下的微信产品展开直接竞争。