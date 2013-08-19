路透基点：会德丰地产40亿港元贷款综合收益约150个基点--RLPC

路透香港8月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港房地产开发商会德丰地产的40亿港元(5.16亿美元)贷款综合收益料约150个基点。

消息人士指出，这笔四年期的建设贷款可能会有保证人具保。

如同先前报导，正在同银行商谈一笔银团贷款，用于将军澳的一个住宅项目。

会德丰地产7月以36.7亿港元(约合4.73亿美元)投得将军澳27,421平方米的地块。并于7月表示，将总投资80亿港元开发该项目。

最近的有关新地块开发的房地产企业贷款案包括，丽新发展有限公司5月获得21.2亿港元四年期贷款，这笔贷款也用于将军澳的一个项目，综合收益为200个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码170个基点。丽新发展称总投资额可能为60亿港元。

1月份，嘉里建设有限公司、信和置业有限公司和Manhattan Group签署64亿港元3.5年期俱乐部贷款，用于支持九肚的一个项目。综合受益从265个基点降至220个基点。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)