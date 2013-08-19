港股业绩：龙湖地产相信全年核心利润按年仍取得增长

路透香港8月19日 - 中国房地产商--龙湖地产 上半年核心净利润按年倒退18.2%，但管理层周一表示，随着下半年竣工和结算面积增加，公司全年的核心利润按年仍会取得增长。

该公司截至6月底止半年净利为38.5亿元人民币，按年微升1%；撇除评估增值影响后的核心溢利则为27.4亿元，较去年同期的33.5亿元下跌18.2%。整体毛利率由去年上半年的46.1%降至今年上半年的31.9%；核心净利润率亦由去年同期的23%跌至17.9%。

首席财务官韦华宁在业绩发布会上称，毛利率下滑是由于公司在2011年上半年至2012年市场波动期销售的物业进入结算期所致，故毛利率无可避免下跌，预料到明年上半年，公司毛利率将维持于25-30%的略低水平。

“但今年上半年签约的均价较去年底有所提高，这对2015年以后的毛利率恢复上升轨道有很大帮助。”韦华宁说。

他并表示，上半年核心净利下跌主要因为期内交付面积较少，是结构性问题，但随着下半年的结算量和竣工量增加，全年业绩一定会增长。

于上半年，龙湖地产收购了10幅新土地块，平均成本为每平方米3,065元，绝大部份位于一线城市的近城区域。公司首席执行官邵明晓表示，由于公司去年买地较多，故年初时原拟今年会稳健购地，但最终仍买了10幅。下半年公司会“非常严格”控制买地计划。

截至6月底止，该公司的土地储备合计4,144万平方米，权益面积为3,780万平方米。今年首七个月其合同销售额为268.1亿元，完成全年目标460亿元的58%。

龙湖地产今天收低0.89%，报13.38港元，过去一个月累计升19%。(完)

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