能源产业：中国在阿富汗的合资原油项目因尚未达成精炼协议而停摆

路透喀布尔8月18日 - 据一名雇员和一位阿富汗政府官员周日称，该国具有里程碑意义的石油项目投产不到一年即停止运转，大多数中国员工已经离开现场，因为仍未签订相关运输协议来精炼这些原油。

中国石油天然气集团公司(CNPC)国际与阿富汗的合资公司Watan Oil and Gas在该国北部Amu Darya盆地建设项目，从10月开始生产原油，极大振奋了希望在该国丰富的石油与矿产资源中淘金的投资者信心。

不过一位项目雇员称，现场的设备已经上锁，大约16名中方工人已经离开。这位雇员不愿具名，因未被授权面对媒体。

阿富汗矿产部政策主管Jalil Jumriany称，撤离员工只是为节省成本实施的暂时举措。他说有关方面正就在乌兹别克斯坦进行原油精炼的协议进行谈判。