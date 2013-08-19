重发-中国新债：农发行周四招标发行至多180亿固息债，期限一年和五年

(重发以补上第二段遗漏文字)

路透上海8月19日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(22日)在银行间债市招标发行至多180亿元人民币固息金融债，其中一年期不超过100亿元，五年期不超过80亿元。

刊登在中国债券信息网的公告称，此为农发行今年第18和19期金融债，一年期一次还本付息，五年期则按年付息，其中，五年期品种为2013年第12期金融债增发，票面利率为4.00%。一年期采用单一利率中标(荷兰式)招标方式，五年期则采用单一价格中标(荷兰式)招标。

两期债券均不设基本承销额；一年期承揽费为0.05%，五年期承揽费为0.10%。

该两期债具体招标时间均为8月22日上午10:00-11:00，一年期分销期为8月23日-8月28日，缴款日和起息日为8月28日，8月30日上市；五年期分销期为8月23日-9月2日，缴款日为9月2日，上市日为9月6日。(完)

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