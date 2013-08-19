《路透基点特写》香港并购大案陆续登场，并购融资热潮涌现

路透香港8月19日 - 虽然上周尤特台风打乱了香港生活步调，并影响市场人气，然而一些收购案的进展仍让亚洲贷款市场人士保持愉悦的心情。

最大一笔案子为香港大亨李嘉诚出售百佳超市，另外一个并购案则是连锁医疗门诊业者卓健医疗有限公司，该案也料将让主理贷款的银行人士在夏末的几周内忙忙碌碌。

这些并购案是香港并购融资过去一年来最大商机。虽然2012年成绩斐然，并购融资贷款金额达142.9亿美元，但今年香港并购融资市场相当清淡，今年至今的筹资金额仅23.3亿美元。

两项待售资产的潜在买家为数众多，其中包括多家资金提供者，这样的情形不令人感到意外，因为这背后的业务产生稳定的现金流，同时也不受景气变化影响。两家公司都是香港家喻户晓的企业，预料出售价格将相当高昂，以未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)来看，百佳的售价料为EBITDA的13-16倍，卓健则约20倍。

两桩交易分处价格区间两端--百佳超市作价可能达到约30-40亿美元，将需要大额融资才能进行，而卓健医疗售价为25亿港元左右(3亿美元)。

但是，潜在融资方案也各自为银行带来了一系列需要克服的挑战。

百佳超市的业务成熟，是香港两大连锁超市之一。但是，它属于利薄、量大的业务，在增长方面发挥空间很小。而且，精明得被香港人称为“超人”的李嘉诚是卖方，引发了他在高点脱手的广泛传言。

战略投资买家在该收购中占据优势，因为他们更善于以长期观点审视该业务，而且相比金融投资者，他们拥有雄厚资金进行收购，举债更少。而金融投资者受到制约，因为鉴于基本业务性质，杠杆率不可能太高。

假设银行准备接受高达4-5倍EBITDA的杠杆倍数，以百佳的估值而言，私募基金业者仍需注入约9-11倍EBITDA的资金。在私募基金业者进行投资决策时，这将扭曲其内部报酬率，甚至可能得出不适合进行收购的结论。

还有其他业务挑战。百佳在香港及澳门共经营260个分店。多数店舖位于地产价格高昂的香港。许多观察人士认为，若百佳不再是和记黄埔集团的一部分，其获利能力将受到影响；和黄集团旗下包含大型地产开发商长江实业集团。

零售商所面临的最大成本项目之一就是店舖租金，若百佳的新东家没有办法维持或降低这部分成本，它的获利将会受到打击。举债收购百佳时也必须考量此一问题。

**卓健所面临的问题**

卓健的标售案料由金融投资者出线；卓健运营50家医学中心、拥有许多专业设备、还有超过500家的连锁诊所、以及超过20家的牙科及物理治疗中心。

一名香港杠杆融资银行家指出，“没有办法轻松地就卓健案进行杠杆操作，因为若该公司EBITDA减少100-200万美元，就会使其基本资产偿还债务能力受到影响。”

不过银行业者均想要从中分一杯羹，因为这可以带进附属业务。金融业者可以参考澳洲前例，先前澳洲不乏类似百佳及卓健这类并购案。

在2007年年中至年末，澳洲综合集团Wesfarmers Ltd筹措100亿澳元(91.8亿美元)以融通其以180亿澳元收购国内超市连锁业者Coles Group。虽然当时美国次贷危机已经成形，这项巨额融资仍成功推动，共有25家银行加入。

2007年稍早，CVC Asia Pacific通过优先及次顺位债务筹得17.35亿澳元，藉以融通以27亿澳元收购诊断及医疗企业DCA Group Ltd(现名为I-Med Holdings)，其中包含承接9亿澳元负债。I-Med Holdings在与经营团队陷入运营问题之后，于2010年8月出现状况，但仍是CVC投资组合的一部分。

Wesfarmers上周并未对于是否有意收购百佳明确表态，而许多人则认为CVC会相当积极地收购卓健以与I-Med投资进行互补。(完) (编译 张明钧/朱晓军; 审校 沈以文)