中国汇市：人民币早盘贬回6.12元附近，阻力位盘整料仍持续

* 即期早盘走弱，重回6.12元

* 6.11-6.12元可能继续盘整

* 后期或随中间价指引缓慢升值

路透北京8月19日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价走弱。交易员表示，早盘出现一波购汇盘将即期再次拉回6.12元，6.11-6.12元区间可能还会盘整一段时间。

上海一外资行交易员表示，早盘出现的这一波购汇以大企业购汇可能性偏大。感觉近期的中间价对于市场有明显的引导作用，如果低开的话市场还会跟着走。“加上上周疑似央行的干预，可能央行还是不希望人民币升得太快吧。”

上述交易员说，客户中后期看人民币升值的还是多一点，但总体会跟央行中间价指导来走，以缓慢升值可能性为大。年内至今2%的升值幅度感觉已经足够，年底升破6元大关的可能性不大。

中国央行行长周小川在接受中央电视台采访时表示，希望人民币汇率逐步走向一个双向波动的区间。中国流动性总体充裕，不会受到短期事件的影响，同时中国已做好技术和条件上的准备，可以尽快实现存款利率市场化。

北京时间12:17，人民币兑美元即期报6.1181元，上日收报6.1150元。今日人民币兑美元中间价 为6.1690元，上日中间价为6.1666元。

东京汇市美元兑一篮子货币周一持稳，处于近期创下的七周低点上方，受助于周五美债收益率上涨至两年高点。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2440/75，上日尾盘为6.2460。

北京时间12:18，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1127/56元，上一交易日尾盘报6.1090元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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