中国资管：上周银行理财产品发行528款，青岛银行到期产品7.00%收益拔头筹

路透北京8月19日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（8月10日-8月16日）74家银行共发行了528款理财产品，发行银行数较上期报告增加3家，产品发行量减少7款。

上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共157款，市场占比为29.73%；非保本型理财产品共371款，市场占比为70.27%。

上周银行理财产品发行情况概览：

类别 发行数 平均预期收益率

债券和货币市场类 256 （人民币）4.54%

（外币） 1.30%

组合投资类 243 4.82%

融资类 12 4.85%

结构性 15 5.34%

注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。

上周理财产品的期限和预期收益率情况：

1个月（含）以下期 22 3.54%

1个月至3个月（含） 293 4.58%

3个月至6个月（含） 130 4.74%

6个月至1年（含） 77 4.76%

1年以上期 6 5.52%

上周45家银行共发行了242款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为570天；预期年化收益率最低2.50%，最高为6.00%，与上期报告相比最低和最高预期收益率均持平。

上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：

期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率

1个月以下 15 6.30% 3.32%

1个月至3个月 147 61.76% 4.51%

3个月至6个月 45 18.91% 4.70%

6个月至1年 28 11.76% 5.03%

1年以上 3 1.26% 5.17%

**青岛银行到期产品收益率高达7.00%**

研究所监测数据显示，上周有651款产品到期，其中有227款产品公布了到期收益率，除了4款结构性产品到期未实现最高预期收益率外，其余公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类311款，结构类37款。

其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.52%，较上期报告下滑4个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.90%，较上期报告上升52个基点。

到期收益率达到5.00%及以上的产品共有44款，所有产品为人民币产品。