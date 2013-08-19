更新版 1-中国央行：寻找增长与改革平衡点，下半年货币政策不大动只微调--行长

* 货币政策继续稳健，如有需要会结构性微调

* 中国经济不会出现所谓的连续性下滑

* 流动性总体充裕，不会因短期事件受到大的影响 (新增更多细节和背景)

路透北京8月19日 - 对于中国经济在稳增长和调结构间的权衡，央行行长周小川给出了“平衡点”的选择，并称下半年会继续执行稳健的货币政策，如有需要会做一些适当的结构性的微调。

周小川在中国央视（CCTV）周一播出的采访节目中谈到，中国经济增长内在动力还是很强的，不会出现这种所谓连续性下滑的方式。

“但是我们会找到一个平衡点，这个平衡点既保持经济比较快的增长，同时结构又能得到优化。那么这中间还要有空间给改革开放加大力度留有操作的余地。而且也是依靠改革开放，实现结构的更加合理化和优化。”周小川表示。

很多投资者或地方官员仍寄望于经济刺激计划，提振中国经济。也有声音表示，中国政府给出的信号不明朗，忽而稳增长，忽而调结构。但也有乐观投资者认为，中国经济长期会向好，因中国政府其实一直方向明确，最终是要达到调整经济结构的改革目的。

中国本届政府力主调整经济发展结构，同时经济增速持续放缓。学者对两者关系看法有分歧，并形象地称为更换发动机之争：如果是飞机换发动机，就意味着速度不能降到太低，否则飞机会掉下来；而火车的话，不存在掉下来的问题，速度可以再慢一些。

但周小川表态称，“我不主张在经济增长方面使用所谓在空中飘着还是硬着陆这样的提法。”

针对6月的“钱荒”会不会再来的提问，他表示，从一个中期的阶段来讲，中国经济的流动性总体充裕，不会因为短期的事件收到大的影响。

因资金供需不匹配，6月下旬银行间市场隔夜及七天等主要回购利率 飙涨，加权利率均突破10%并创下历史新高，其中隔夜品种盘中最高更触到30%的“天价”。之后对于“钱荒”的反思一直并未停歇。而对于流动性前景，多数机构认为，因监管层与市场沟通不充分预期引导不足等等原因，所以对资金面预期心存谨慎。

利率和汇率市场化方面，周小川称中国已做好技术和条件上的准备，可以尽快实现存款利率市场化，并希望人民币汇率逐步走向一个双向波动的区间。

周小川还在采访中表示，今后中国大企业可能更倾向于发债融资，银行会更加重视中小企业和三农贷款。

**乐观看待互联网金融**

因监管空白等因素，互联网金融快速发展的同时也充满争议，周小川坦言，互联网金融有风险，有些东西与现行的法律法规不符，但要保持正常的心态和支持创新的理念。

身为博士导师的周小川表示，是他最早告诉自己的研究生去研究“互联网金融”“互联网银行”这些话题。

“我对互联网金融持有的态度是乐观的。互联网银行业务，网银业务已经很成气候了... 基于互联网的第三方支付，个人认为已经有比较明显的（发展）趋势了，目前监管还处于观察范围内。”他说。

对于不断挑动传统金融神经的互联网金融，中国人民银行副行长刘士余上周在公开场合表示，该行业需要监管是基本共识，但是监管时怎么监管，谁来监管，还需要做大量的调查和认证。

当被问及是否有第三方支付的账户和手机支付的经验时，周小川笑着说，“这当然有了。”(完)