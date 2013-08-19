中国债市：早盘10年国债突现一笔4.20%成交，光大证券称因其误操作

路透上海8月19日 - 中国银行间债市周一早盘10年国债120015 突现一笔收益率为4.20%的成交，远高于当前10年国债的二级市场水平。光大证券 随后表示，该笔交易是其误操作导致，公司正与对手方沟通并协商处理。

在光大证券网站刊登的情况说明指出，今天上午光大证券金融市场总部在银行间本币交易系统进行现券买卖点击成交报价时，误将12附息国债15债券卖价收益率报为4.20%（高于前一日中债估值约25个基点），债券面额为1,000万元人民币，后被交易对手点击成交。

剩余期限约9.02年的120015 早盘仅有该笔成交，上日尾盘成交收益率报3.9575%。

目前10年国债收益率，市场主要以交投较为活跃的10年国债130011 为指标。剩余期限9.76年的130011该券最新成交对应收益率为3.9901%，再度刷新近两年来新高。

中国证监部门陆续对光大证券 自营“乌龙”事件做出处置后，光大证券周一公告称， 为保持市场稳定、保护投资者利益，平稳处置上周五因其系统事故而购入的股票及因对冲而购入的期指合约，公司决定在制定并公告处置方案前，光大证券不会减持上周五购入的股票。

公告还指出，对于光大已购入的股指期货空头合约，自即日起由公司自主决定在市场平仓，如有因此而获得的利润，公司承诺将按依法被认定的责任处理。

光大证券公告显示，公司股票周一将继续停牌，周二恢复交易。中国证监会已决定对其立案调查，上海证监局还要求未来三个月光大证券策略投资部自营业务活动暂停。中国金融期货交易所周日亦公告称，自周一起，对光大证券自营业务股指期货交易采取限制开仓措施。 近期一直平静的中国A股上周五因光大乌龙上演一出闹剧，在上午一个半小时的沉闷交易后，11：06沪市突起波澜，工行、中国石油等多只权重股瞬间封涨停，一分钟内交易量达50亿元人民币，是平时日成交量的1/10-1/20，沪综指眨眼间涨幅突破5%。随后股指大幅震荡，午盘后逐步回落终盘反收跌0.64%。(完)

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