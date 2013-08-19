香港新股：中国信达资产向港交所递交IPO申请，规模约20亿美元--IFR

标题新闻：南非财政部称参加海外路演的投资者对该国政治环境表示忧虑，预算案则得到普遍赞赏
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路透香港8月19日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，中国信达资产管理公司已向香港交易所递交首次公开发行(IPO)申请，规模约20亿美元。
IFR引述两位消息人士指出，该IPO案预计将于年底进行。
IFR今年6月曾报导，美银美林 、瑞士信贷 、高盛 以及瑞银 已为信达资产IPO进行承销事宜，预料还有更多投行加入。(完)
(编译 李珊珊; 审校 张喜良)
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