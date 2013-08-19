中国新债: 广西北部湾银行周四招标发行30亿元固息债，期限三及五年

路透北京8月19日 - 中国广西北部湾银行股份有限公司周一公告称，将于周四(22日)在银行间市场招标发行总额30亿元人民币固息金融债，期限分三年及五年，所募资金全部用于发放小型微型企业贷款。

刊登在中国债券信息网的公告显示，三年期品种计划发行规模为20亿元，五年期品种计划发行规模为10亿元。本期债券每年付息一次，发行期8月23日-8月26日，缴款截止日为8月26日。

该债主承销商为中信证券 ，根据联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体及本期债券信用等级均为AA-。

该债券性质属于本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债（但根据有关法律次于个人储蓄存款的本金和利息），先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保商业银行金融债券。(完)

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