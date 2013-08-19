中国债市动态：现券积弱难返，资金紧及新债需求孱弱强化空头氛围

路透北京8月19日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率持续上涨。市场人士表示，资金面偏紧，地方债需求孱弱致招标结果创2009年来新高，均令市场空头氛围进一步加强，现券和IRS利率节节上探；纵是排除误操作扰动，基准10年国债4%的关口也近在眼前。

“大家都在借钱借钱，地方债需求也不好，10年国债破4%就在眼前，”上海一大型银行资深交易员称，“盘活存量中，所有东西都可转移了，资产重定价过程中，债券利率就得往上走。”

他进一步指出，有些机构基于历史均值判断，在10年国债4%关口等待交易机会。个人认为，4%一次即被突破并确认的可能性不大，但市场整体看空气氛浓，买盘进入时机不明。操作上，倾向于低仓位，仅选择买入中长政金债、中短国债和中等级短融类相对价值突出的品种。

今日早盘10年国债120015 突现一笔收益率为4.20%的成交，远高于当前10年国债的二级市场水平。光大证券 随后表示，该笔交易是其误操作导致，公司正与对手方沟通并协商处理。

上海另一大型银行交易员亦表示，周三将招标的10年国债结果，将再次定位市场利率水平。除非央行推出明确政策偏松信号，否则当前市场“积弱难返”。

财政部周一代理招标发行的三年和五年期固息地方债，中标利率双双创下2009年来最高水位，投标倍数则跌至今年内的新低。交易员指出，近期债市参与者信心萎靡，大型银行在一级市场中申购意愿不足，但另一厢供给节奏未见缓解，致今日新债招标仍无奈延续上周疲势。

银行间资金市场周一回购加权利率 全线走高。市场对资金面预期本就偏谨慎，而近几日又是企业月中缴税期，资金供给进一步收紧，并推动资金价格水涨船高。交易员并指出，短期市场流动性难言乐观，回购利率或仍有上行空间；而央行本周逆回购操作是否能“放量降价”，将是决定市场预期的关键因素。