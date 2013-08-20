《中国债券市场每日交易备忘》--8月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值为4.36% 国开行至多50亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值为4.52% 国开行至多50亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值为4.60% 国开行至多40亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值为4.80% 厦门海翼集团15亿元九个月期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，建行和国开行主承 盘锦北方沥青燃料公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，中国银行主承 内蒙古博源控股集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和进出口行主承 嘉兴实业资产投资集团5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 TCL集团 5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行和进出口行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国石油化工集团50亿元九个月期超短融011304001，票面利率4.49% 中国电力投资集团35亿元九个月期超短融011310006，票面利率4.80% 新疆兵团农七师柳沟总场6亿元一年期短融041364031，票面利率7.20% 四川水电投资经营集团5亿元一年期短融041360049，票面利率5.79% 唐山三友碱业集团8亿元三年期中期票据101355003，票面利率6.48% 太仓市水处理公司3.2亿元三年期中票101361006，票面利率7.50% ============================================================================ 三、缴款： 进出口银行139.4亿元两年期固息金融债130317，票面利率4.196% 财政部239.93亿元三年期储蓄国债131707，票面利率5.0% 财政部160亿元五年期储蓄国债131708，票面利率5.41% 万达集团4亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 中电投集团30亿元六个月期超短融011310001到期兑付，票面利率3.8% 中国建筑 30亿元一年期短融041251022到期兑付，票面利率3.87% 美克投资集团3.5亿元一年期短融041256028到期兑付，票面利率5.34% 龙城旅游控股集团3亿元一年期短融041271007到期兑付，票面利率5.10% 中金公司10亿元三个月期短融1390039到期兑付，票面利率3.84% 光大证券 25亿元三个月期短融1390040到期兑付，票面利率3.84% 国开行300亿元10年期固息金融债070215付息，票面利率4.13% 国开行300亿元七年期浮息（一年定存基准）080203付息，基本利差0.76% 财政部267.3亿元七年期固息国债090019付息，票面利率3.17% 毕节信泰投资16亿元七年期固息债1280242付息，票面利率7.15% 财政部代发221亿元五年期地方政府债129108付息，票面利率3.38% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强表示，西部大开发在区域协调发展总体格局中具有优先位置，要实行差别化的经济政 策，重点基础设施建设更多地向西部倾斜。 8/22公布8月汇丰制造业PMI初值 (7月初值为47.7) 8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月为11.1%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 曹巍浩/边竞； 审校 吴芳)