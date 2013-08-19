香港股市：恒指受内地股市拖累，光大证券事件余波仍未平复

近期一直平静的中国A股上周五因光大 乌龙上演一出闹剧，在上午一个半小时的沉闷交易后，沪市突起波澜，多只权重股瞬间封涨停。但是当天被光大误推高的多只大盘蓝筹股周一开盘时纷纷下跌。[ID:nL4S0GK05B。]

凯基证券亚洲营运总裁邝民彬表示，投资者已经消化了来自光大事件的影响，并将其视作个案。

上周五大盘急剧波动后，中资券商类股状态依旧疲弱。当天沪综指一度大涨超过5%。光大证券将在周二恢复交易。

光大证券决定在制定并公告处置方案前，不会减持上周五购入的股票。 。