表格：8月16日止当周外资买超韩国股票，卖超日本股票--野村

标题新闻：美国总统特朗普和中国主席习近平将于4月6-7日在佛罗里达马阿拉歌庄园会晤-消息人士
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路透8月19日 - 以下是8月16日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况：
外资累计买超(净买入)金额 (单位：百万美元，括号表示卖超)
一周 四周 13周 2013年迄今 2012年
日本外亚洲市场 (669) 1,273 (10,637) 3,492 52,325
印度 25 181 (600) 12,129 24,843
印尼 (69) 287 (2,630) (151) 1,785
日本 (1,050) 728 19,962 94,584 35,327
韩国 215 944 (2,210) (8,163) 15,214
菲律宾 (56) 115 10 1,629 2,341
台湾 (622) 136 (2,670) 921 5,589
泰国 (162) (390) (2,538) (2,873) 2,555
资料来源：野村国际(香港)公司量化研究。(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
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