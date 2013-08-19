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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 13:25 BJT

表格：8月16日止当周外资买超韩国股票，卖超日本股票--野村

路透8月19日 - 以下是8月16日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况：

外资累计买超(净买入)金额 (单位：百万美元，括号表示卖超)

一周 四周 13周 2013年迄今 2012年

日本外亚洲市场 (669) 1,273 (10,637) 3,492 52,325

印度 25 181 (600) 12,129 24,843

印尼 (69) 287 (2,630) (151) 1,785

日本 (1,050) 728 19,962 94,584 35,327

韩国 215 944 (2,210) (8,163) 15,214

菲律宾 (56) 115 10 1,629 2,341

台湾 (622) 136 (2,670) 921 5,589

泰国 (162) (390) (2,538) (2,873) 2,555

资料来源：野村国际(香港)公司量化研究。(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)

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