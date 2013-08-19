东京汇市：美元变动不大，关注周三美联储会议记录

纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3322 1.3329 -0.05 +0.97 1.3194 美元/日圆 97.59 97.52 +0.07 +12.51 86.74 欧元/日圆 130.01 129.98 +0.02 +13.59 114.46 美元/瑞郎 0.9267 0.9263 +0.04 +1.22 0.9155 英镑/美元 1.5619 1.5627 -0.05 -3.89 1.6251 美元/加元 1.0331 1.0335 -0.04 +4.13 0.9921 澳元/美元 0.9206 0.9180 +0.28 -11.42 1.0393 新西兰元/美元 0.8113 0.8097 +0.20 -2.05 0.8283 澳元/日圆 89.840 89.540 +0.34 -0.32 90.130 新西兰元/日圆 79.170 78.960 +0.27 -43.78 140.820 英镑/日圆 152.44 152.39 +0.03 +8.25 140.82 澳元/新西兰元 1.1339 1.1322 +0.15 -9.58 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为 基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 于春红)