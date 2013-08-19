路透专访：中国光大证券称目前面临困难非常大，但有实力解决问题

路透上海8月19日 - 上周五中国光大证券 因交易系统出错导致股市异动，随后证监部门和光大证券连续公告初步处置意见。光大证券高层周一对此表示，目前公司面临的困难非常大，但公司有实力来解决这个问题。

该公司董事会秘书梅键在接受路透专访时称，公司将通过自有资金、处置其他资产及其他融资渠道来解决流动性问题；对于未来可能的赔偿，光大证券的态度是认真积极的，但需要市场给予时间。

光大证券公告显示，公司股票周一将继续停牌，周二恢复交易。中国证监会已决定对其立案调查，上海证监局还要求未来三个月光大证券策略投资部自营业务活动暂停。中国金融期货交易所周日亦公告称，自周一起，对光大证券自营业务股指期货交易采取限制开仓措施。

光大证券周一宣布，公司决定在制定并公告处置方案前，光大证券不会减持上周五购入的股票。对于光大已购入的股指期货空头合约，自即日起由公司自主决定在市场平仓，如有因此而获得的利润，公司承诺将按依法被认定的责任处理。 近期一直平静的中国A股上周五因光大乌龙上演一出闹剧，在上午一个半小时的沉闷交易后，11：06沪市突起波澜，工行、中国石油等多只权重股瞬间封涨停，一分钟内交易量达50亿元人民币，是平时日成交量的1/10-1/20，沪综指眨眼间涨幅突破5%。随后股指大幅震荡，午盘后逐步回落终盘反收跌0.64%。