路透专访：中国光大证券称目前面临困难非常大，但有实力解决问题

标题新闻：南非财政部称参加海外路演的投资者对该国政治环境表示忧虑，预算案则得到普遍赞赏
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路透上海8月19日 - 上周五中国光大证券 因交易系统出错导致股市异动，随后证监部门和光大证券连续公告初步处置意见。光大证券高层周一对此表示，目前公司面临的困难非常大，但公司有实力来解决这个问题。
该公司董事会秘书梅键在接受路透专访时称，公司将通过自有资金、处置其他资产及其他融资渠道来解决流动性问题；对于未来可能的赔偿，光大证券的态度是认真积极的，但需要市场给予时间。
光大证券公告显示，公司股票周一将继续停牌，周二恢复交易。中国证监会已决定对其立案调查，上海证监局还要求未来三个月光大证券策略投资部自营业务活动暂停。中国金融期货交易所周日亦公告称，自周一起，对光大证券自营业务股指期货交易采取限制开仓措施。
光大证券周一宣布，公司决定在制定并公告处置方案前，光大证券不会减持上周五购入的股票。对于光大已购入的股指期货空头合约，自即日起由公司自主决定在市场平仓，如有因此而获得的利润，公司承诺将按依法被认定的责任处理。 近期一直平静的中国A股上周五因光大乌龙上演一出闹剧，在上午一个半小时的沉闷交易后，11：06沪市突起波澜，工行、中国石油等多只权重股瞬间封涨停，一分钟内交易量达50亿元人民币，是平时日成交量的1/10-1/20，沪综指眨眼间涨幅突破5%。随后股指大幅震荡，午盘后逐步回落终盘反收跌0.64%。
据证监会周日公告，经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷。光大自营部门在购入上证180ETF成份股并计划套利，程序出现错误并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。（完） (发稿 林琦； 撰写 边竞；审校 张喜良)
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路透伦敦3月28日 - 根据Citi/YouGov进行的月度调查显示，3月英国公众对未来12个月通胀的预期下降，尽管被密切关注的物价增长指标大幅上升。
路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0