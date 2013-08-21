重发-路透专访：中国国家电网未来五年将投6,200亿建特高压智能电网--高层

(重发以明确内文第八段中背景时间为“去年”9月)

* 未来五年投入6,200亿元建设特高压

* 发展特高压是中国一场能源革命

* 将推动可再生能源发展，改善环境污染

* 希望国家加快电力改革

作者/李文科/林洸耀/孙文华

路透北京8月21日 - 尽管中国发展特高压智能电网引发众多争议，但国家电网公司 发展策划部副主任张正陵认为，发展特高压不亚于中国的一场能源革命，考虑到国情，特高压(UHV)智能电网对于中国电力发展是“必须的”，未来五年国家电网将投入6,200亿元人民币建设特高压电网。

他在接受路透专访时表示，发展特高压电网不仅是一个技术革新，还实现了远距离运输，在更大范围内优化资源配置，解决中国可再生能源的大规模开发和利用，且能改善当前中东部面临的严峻的环境压力。

“中国的现实就是资源与市场距离太远，我们发展特高压可以说或是‘必须的’，...我们的特高压的规划实现之后，也就是说五年后，西电东送的能源量规模是现在的三倍。”张正陵称。

他强调，为解决中国的能源资源与负荷分布不均衡，从2013-2017年国家电网将投入6,200亿元建设20条特高压线路，被称为“三纵三横一环网加上13条特高压直流线路”，以将西南的水电和西北的风电传输至中国东部。

所谓特高压电网是指交流1,000千伏、直流正负800千伏及以上电压等级的输电网络,它的最大特点就是可以长距离、大容量、低损耗输送电力。

张正陵并反驳了部分批评人士关于特高压成本太高且技术不够成熟的说法。他认为，中国正在进行结构调整和经济转型并进行大气污染治理，发展特高压是中国最好的选择。

“说这个技术（特高压）不成熟，可能是三年以前的话还在发酵，现在说就不符合实际情况了，无论是交流还是直流，我们的（特高压）试验示范工程到现在已经安全稳定运行四年多，设备非常稳定，没有出现任何安全上和设备上的问题。“他指出。

中国欧盟商会在去年9月份的一份报告中称，通过特高压来连接区域电网容易形成大面积停电的风险，但张正陵表示，中国的特高压智能电网在设计时就已经考虑这个问题，通过其受端紧密相连，而发电端则相互独立，目前可以承受两个区域停电而不会对实际供电造成任何影响。

中国在上个世纪八十年代开始进行特高压方面的研究，商业化则始于2005年，特高压技术亦被中国授予国家科学技术进步奖特等奖。张正陵指出，如果技术不成熟，是不会获得中国政府的最高奖，实践证明这个技术是成熟的。

作为第二大经济体的中国正在加快电网扩建，以适应需求的增长。据张正陵介绍，按照计划，到2020年，特高压的输电功率将达到2.1亿千瓦，将比目前的7,000万千瓦高三倍。

**一场革命**

张正陵指出，特高压电网技术不仅仅是一个技术创新，更是改变中国能源结构，引领中国能源战略转型的“革命”。

中国能源资源与能源需求呈逆向分布，76%的煤炭资源在北部和西北部，80%的水能资源在西南部，陆地风能主要集中在西北、东北和华北北部，而70%以上的能源需求在中东部。能源资源大规模、跨区域、远距离传输和大范围优化配置势在必行。

事实上，国家电网公司总经理刘振亚在国家电网2012年社会责任报告中就曾坦言，特高压将全面加快发展，推动中国形成大规模“西电东送”“北电南送”的能源配置格局。

不仅如此，特高压电网亦将推进可再生能源的发展，有效降低煤电的比例。张正陵称，发展特高压对中国加快可再生能源是显而易见的，可以将四川、云南的水电以及哈密、酒泉、内蒙千万千瓦级风电基地的风电以及太阳能长距离运输到三华（华东、华南、华中）地区。

“发展特高压对中国加快发展可再生能源的好处是显而易见的，...中国的可再生能源想要大规模发展，没有特高压，就找不到市场，资源和市场距离太远。”张正陵称。

他表示，由于普通电网的传输距离只有500公里左右，而特高压的远距离传输距离甚至可以达到2,000公里以上。特高压输送容量大、送电距离长、线路损耗低、占用土地少。

截止目前，中国特高压电网已经完成一条特高压交流线路和两条特高压直流线路，共达到4,633公里，在建的有两条交流和两条直流线路，达6,412公里，获得当地政府路条的则有三个交流线路及一个直流线路，共计8,734公里。

有数据测算，1,000千伏交流特高压输电线路的输电能力超过500万千瓦，是接近500千伏超高压交流输电线路的5倍。±800千伏直流特高压的输电能力达到700万千瓦，是±500千伏超高压直流线路输电能力的2.4倍。

国家电网网站的一份报告就指出，到2020年，国家电网将建成“五纵五横”特高压网架和20回特高压直流工程。届时将投产特高压线路7.8万千米、变电容量3.2亿千伏安、换流容量3.3亿千瓦，全国形成四个同步电网，联接大型能源基地和主要负荷中心，实现大规模“西电东送”“北电南送”的能源配置格局。

迫于生态环境恶化的严竣形势，中国首度将PM2.5作为考核地方政府的硬性指标，同时明确提出提前一年强制完成淘汰钢铁、水泥等十二五期间的落后产能，而更多的配套政策亦会陆续而出。

**希望加快电价改革**

张正陵指出，国家电网的项目和投资安排是根据市场需要来制定的，与电价改革没太大关系。但现在输配电价还没有形成机制，亦希望国家能建立“合理的”输配电价的形成机制。

他称，国家电网希望电力改革能尽快如期推进，因为要建立市场必须要建立价格机制，没有价格就谈不上市场。实际上包括整个能源价格体系都需要改革，而电价改革已经列入议事日程。

“电价的制定权不在我们这里，...建立输配电价的形成机制，改革电价体系是大势所趋，作为电网公司，希望国家加快这方面的改革。”张正陵说。

国家发改委2013年深化经济体制改革重点工作意见通知指出，在资源性产品价格改革方面，将推进电价改革简化销售电价分类，扩大工商业用电同价实施范围，完善煤电价格联动机制和水电、核电上网价格形成机制。并推进大用户直购电和售电侧电力体制改革试点。

中国国家电网是全球最大的公用事业企业，2012年总资产2.35万亿元，排在世界企业500强中的第七位，2012年利润达到650.7亿元，公司用工总量超过186万人，经营区域覆盖全国26个省市自治区，覆盖国土面积的88%，供电人口超过11亿人。

此外，国家电网正在大力推进国际化战略，2012年完成多个海外投资并购项目，包括收购葡萄牙国家能源网公司的25%股份，并在12月收购澳大利亚南澳输电网公司的41%股份等。

国家电网国际合作部副主任程梦蓉指出，公司正在参与巴西和印度洽谈特高压电网工程项目的建设，并继续关注欧洲的并购机会。

“具体的合作方式我们是很Open（公开），...成本和效率有综合比较，但从技术来讲，是批量化生产，成本肯定会下降。”程梦蓉称。(完) (审校 张喜良)