国际油市：埃及形势支撑布兰特原油守在110美元上方，静待美联储会议纪录

0512GMT，10月布兰特原油期货 上涨0.09美元，至每桶110.49美元。该期货在上周四曾触及四个月高点111.53美元，因投资者担心埃及动荡局势可能影响主要的石油运输通道苏伊士运河。

9月美国原油期货 微升0.09美元至107.55美元。

“市场仍聚焦不断升级的埃及紧张局势，以及石油供应情况，”OptionsXpress分析师Ben Le Brun表示。

“其次则是揣测美国可能削减当前量化宽松政策的时间，”他称。

埃及和利比亚国内局势动荡支撑油价。埃及不是主要的产油国，但投资者担心该国动乱可能波及石油产量占全球逾三分之一的中东地区。

利比亚石油生产和出口则因暴力等活动而受到严重削弱，令出口减至2011年内战以来最低水准。该国最大的一家炼厂已恢复部分出口。

投资者仍在等待美联储上次政策会议的记录是否会提供其何时开始削减刺激计划的明晰线索。此举将提高美元，并打压石油和其他大宗商品。(完)

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