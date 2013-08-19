《中国基金发行日程表》--8月19日

路透北京8月19日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 ================================================================================ *光大保德信 光大保德信基金 农业银行 8/21-9/3 现金宝货币A/B *信诚季季定期 信诚基金 建设银行 8/15-9/4 支付债券 *汇添富年年利 汇添富基金 工商银行 8/15-9/4 定期开放债券A/C *易方达投资级 易方达基金 农业银行 8/19-9/6 信用债债券A/C *华润元大 华润元大基金 农业银行 8/19-9/6 保本混合 *广发趋势优选 广发基金 农业银行 8/19-9/6 灵活配置混合 *鹏华丰泰定期 鹏华基金 浦发银行 8/19-9/6 开放债券 *鹏华丰实定期 鹏华基金 中信银行 8/19-9/6 开放债券A/B *大成中证500 大成基金 中国银行 8/19-9/6 深市ETF *中海惠丰纯债 中海基金 广发银行 8/16-9/10 分级债券A/B *华商红利优选 华商基金 工商银行 8/19-9/13 灵活配置混合 *上投摩根 上投摩根基金 中国银行 8/19-9/13 红利回报混合 华安易富黄金 华安基金 建设银行 7/24-8/20 ETF联接A/C 工银金融地产 工银瑞信基金 兴业银行 *7/17-8/21 行业股票 易方达裕丰 易方达基金 浦发银行 *8/8-8/21 回报债券 易方达高等级 易方达基金 建设银行 8/1-8/21 信用债债券A/C 景顺长城景兴 景顺长城基金 建设银行 *7/25-8/22 信用纯债债券A/C 上投摩根岁岁盈 上投摩根基金 交通银行 7/29-8/23 定期开放债券A/C 国泰国证医药卫生 国泰基金 农业银行 8/5-8/23 行业指数分级A/B 信诚中证800 信诚基金 中国银行 8/5-8/23 有色指数分级A/B 交银定期支付 交银施罗德基金 农业银行 8/7-8/27 双息平衡混合 方正富邦互利 方正富邦基金 交通银行 8/1-8/28 定期开放债券 融通通泽一年目标 融通基金 工商银行 8/1-8/28 触发式灵活配置混合 华泰柏瑞丰盛 华泰柏瑞基金 工商银行 8/8-8/28 纯债A/C 长城增强收益 长城基金 建设银行 8/8-8/28 定期开放债券A/C 建信安心保本混合 建信基金 民生银行 8/5-8/30 中银保本二号混合 中银基金 招商银行 8/7-9/6 富国创业板指数 富国基金 建设银行 8/12-9/6 分级A/B 新华趋势领航股票 新华基金 工商银行 8/12-9/6 广发聚优灵活 广发基金 中国银行 8/12-9/6 配置混合 博时双债增强 博时基金 中国银行 8/15-9/11 债券A/C ================================================================================ 注: 1. 代表新增或更新。 2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87 万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安。(完) (整理 曹巍浩； 审校 边竞)