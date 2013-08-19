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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 15:23 BJT

《中国基金发行日程表》--8月19日

路透北京8月19日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:    
    
    名称           基金公司        托管行       发行时间         备注
 ================================================================================
*光大保德信        光大保德信基金 农业银行      8/21-9/3
 现金宝货币A/B

*信诚季季定期      信诚基金       建设银行      8/15-9/4
 支付债券

*汇添富年年利      汇添富基金     工商银行      8/15-9/4
 定期开放债券A/C

*易方达投资级      易方达基金     农业银行      8/19-9/6
 信用债债券A/C

*华润元大          华润元大基金   农业银行      8/19-9/6
 保本混合

*广发趋势优选      广发基金       农业银行      8/19-9/6     
 灵活配置混合

*鹏华丰泰定期      鹏华基金       浦发银行      8/19-9/6 
 开放债券

*鹏华丰实定期      鹏华基金       中信银行      8/19-9/6
 开放债券A/B

*大成中证500       大成基金       中国银行      8/19-9/6
 深市ETF

*中海惠丰纯债      中海基金       广发银行      8/16-9/10
 分级债券A/B

*华商红利优选      华商基金       工商银行      8/19-9/13
 灵活配置混合

*上投摩根          上投摩根基金   中国银行      8/19-9/13
 红利回报混合

 华安易富黄金      华安基金       建设银行      7/24-8/20
 ETF联接A/C

 工银金融地产      工银瑞信基金   兴业银行     *7/17-8/21
 行业股票

 易方达裕丰        易方达基金     浦发银行     *8/8-8/21
 回报债券  
        
 易方达高等级      易方达基金     建设银行      8/1-8/21
 信用债债券A/C

 景顺长城景兴      景顺长城基金   建设银行     *7/25-8/22
 信用纯债债券A/C

 上投摩根岁岁盈    上投摩根基金   交通银行      7/29-8/23
 定期开放债券A/C

 国泰国证医药卫生  国泰基金       农业银行      8/5-8/23
 行业指数分级A/B

 信诚中证800       信诚基金       中国银行      8/5-8/23
 有色指数分级A/B

 交银定期支付      交银施罗德基金 农业银行      8/7-8/27
 双息平衡混合

 方正富邦互利      方正富邦基金   交通银行      8/1-8/28
 定期开放债券

 融通通泽一年目标   融通基金       工商银行     8/1-8/28
 触发式灵活配置混合

 华泰柏瑞丰盛      华泰柏瑞基金   工商银行      8/8-8/28
 纯债A/C

 长城增强收益      长城基金       建设银行      8/8-8/28
 定期开放债券A/C

 建信安心保本混合   建信基金      民生银行      8/5-8/30

 中银保本二号混合  中银基金       招商银行      8/7-9/6

 富国创业板指数    富国基金       建设银行      8/12-9/6
 分级A/B

 新华趋势领航股票  新华基金       工商银行      8/12-9/6

 广发聚优灵活      广发基金       中国银行      8/12-9/6
 配置混合

 博时双债增强      博时基金       中国银行      8/15-9/11
 债券A/C
 ================================================================================
    
注: 1. 代表新增或更新。
    2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87
万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、
大成、华安。(完) 

                                                                                         
 
 (整理 曹巍浩； 审校 边竞)

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