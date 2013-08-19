中国钢铁：河北整顿钢铁业动真格，到2017年底钢铁产能拟削减6,000万吨--报载

路透北京8月19日 - 中国最大的钢铁生产省--河北省整顿钢铁业动真格。中国环境报周一报导称，《河北省环境治理攻坚行动方案》和《河北省大气污染防治行动计划实施方案》将于近期出台，并将明确提出到2017年底，全省钢铁产能削减6,000万吨，到2020年再削减2,600万吨。

河北省是中国钢铁产量最大的省份，按今年一季度末数据计，河北省粗钢产量仍居全国第一位，占全国产量的27.46%。

报导称，河北省将把钢铁企业环境问题治理整顿工作与大气污染综合防治行动相结合，确保钢铁企业治理整顿工作扎实有效开展。