《汇市简讯》欧洲盘初：美元兑日圆上涨，亚股涨跌互见

标题新闻：美国总统特朗普和中国主席习近平将于4月6-7日在佛罗里达马阿拉歌庄园会晤-消息人士
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* 美元/日圆上涨0.17%，澳元兑美元升0.37%，新西兰元/美元升0.33%，欧元兑美元持平
* 亚股涨跌互见；日经指数涨0.79%，印尼股市跌3.84%，美国10年期公债收益率2.87%
* 美元兑印尼卢比因经常帐数据而触及四年高位，美元兑印度卢比创新高62.46
* 日本出口因日圆贬值而创近三年最快增速，贸易逆差跳增。
* 中国禁止更多新西兰乳制品进口。(完)
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