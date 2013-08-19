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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 14:26 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元兑日圆上涨，亚股涨跌互见

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* 美元/日圆上涨0.17%，澳元兑美元升0.37%，新西兰元/美元升0.33%，欧元兑美元持平

* 亚股涨跌互见；日经指数涨0.79%，印尼股市跌3.84%，美国10年期公债收益率2.87%

* 美元兑印尼卢比因经常帐数据而触及四年高位，美元兑印度卢比创新高62.46

* 日本出口因日圆贬值而创近三年最快增速，贸易逆差跳增。

* 中国禁止更多新西兰乳制品进口。(完)

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