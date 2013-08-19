路透基点：亚信联创3.3亿美元私有化贷款案有六家银行加入--RLPC

路透香港8月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，六家银行已经加入中国软件及IT公司--亚信联创2.5亿美元五年期分期偿还贷款案，该部分贷款包括在总额3.3亿美元的贷款中，用于支持公司私有化交易。

这六家银行分别为永丰银行洛杉矶分行、彰化银行纽约分行、中国信托商业银行纽约分行、华南商业银行纽约分行、台湾中小企业银行洛杉矶分行、台湾合作金库银行洛杉矶分行。

私有化交易正在等待中国及美国监管机构批准。根据消息人士，贷款案尚未签署。

一如此前报导，牵头行是台湾银行、国泰世华银行、工银国际、马来亚银行和野村。

这笔总额为3.3亿美元的贷款案分为2.5亿美元五年期分期偿还贷款，以及8,000万美元过桥贷款两部分。只有五年期部分为银团贷款，平均年限为3.5年。

银行受邀以两个层级加入：承诺2,000万美元或以上的银行获得主办行头衔，并将得到40-50个基点左右的先付费用；承贷1,000-1,900万美元的银行将成为协办行，获得约20-30个基点的先付费用。

两部分贷款的初始利率均为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码475个基点。定期贷款部分的利率可以最低降至LIBOR加码325个基点，具体取决于债务与息税折旧及摊销前利润比率(Debt to EBITDA ratio)。

该公司目前这一比率为4.2倍，扣除过桥贷款后为3.2倍。

按照美国存托股份(ADS)每单位12美元的报价，本次私有化将耗资8.9亿美元。

私有化交易的出资方包括中信资本(35.7%)、中信产业投资基金(10.8%)、及由亚信创始人田溯宁管理的一支基金(超过15%)。

消息称，新加坡淡马锡和Qatar Fund也在出资方之列，两者各占9%股份。

上述发起亚信联创私有化的集团最早在2012年1月提出该计划，当时报价为ADS每单位12美元。(完)