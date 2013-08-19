《中国新债预测》国开增发固息债定位或高于二级，三年及以内料相对受青睐

* 招标品种: 国开行第27、28、29、31期固息债增发

* 期限及金额：一、10年上限分别为60亿元和40亿元，三和五年上限均为50亿元

* 招标时间: 周二(20日)： 1/3/5年 9:30-10:30；10年 9:30-11:10

* 受访人数: 8位(银行、券商）

* 预测区间: 4.25%-4.45%；4.43%-4.60%；4.50%-4.70%；4.65%-5.00%

* 预测均值: 4.36%；4.52%；4.60%；4.80%

路透北京8月19日 - 中国国家开发银行 周二将增发四期固息债。路透调查显示，弱势中机构策略趋向保守，所以三年及以内期限新债或相对而言更受青睐，整体看料明日新债定位高于二级，四期新债中标收益率预测均值分别落于4.36%、4.52%、4.60%和4.80%。

明日上午适逢央行公开市场例行操作，机构预期逆回购还将续进行，中标利率方面若明日定位较上次小幅走低甚至持平，料对一级债市的影响尚属中性范畴。

“四个期限相对来看，应该是一、三年比五、10年需求更好一些，而一、三年两个品种中我觉得三年会更受青睐。”北京一券商分析师称，“从收益率看目前三年和五年利差仅相差几个点(bp)，可三年和一年相差10多个bp。所以三年价值更好一些。”

华南一银行交易员也表示，弱势中机构更青睐保守策略，所以短端的需求或相对稍好。“其实长端现在这个收益率对于不管是大行还是配置户应该都具备一定吸引力，可市场心态太弱了。”

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/10年品种 最新收益率分别为4.3188%、4.4620%、4.5572%和4.7297%。

综合新债供给增大、经济底部企稳信号渐强、市场对资金前景心存忌惮等多重因素，近期一级市场一直难有表现，疲弱态势无奈延续。中国财政部周一代理招标发行的三年和五年期固息地方债，中标利率双双创下2009年来最高水位，投标倍数则跌至今年内的新低。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报正/逆回购需求，其中逆回购期限七天和14天，正回购为28天期，此外本周仍可申报三个月央票需求。 央行公开市场上周二进行110亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率为3.9%。

第27、28、29、31期固息债及其各期增发债此前中标情况如下：

一年 三年 五年 10年

票面利率(7/2) 3.91% 3.9799% 4.0205% 4.17%

7/16增发中标收益率 4.0059% 4.0810% 4.1691% 4.3565%

7/23增发中标收益率 4.2462% 4.2826% -- --

7/30增发中标收益率 4.2078% 4.2241% 4.2910% 4.4032%

8/6增发中标收益率 4.0606% 4.1311% 4.1795% 4.3968%

8/13增发中标收益率 4.1685% 4.3220% 4.4311% 4.6944%

上述四期债承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

上述增发债的具体条款如下：

第27、28、29、31期增发债

---------------------------------------------------

发行总量 1/3/5/10年分别不超过60亿元、50亿元、

50亿元和40亿元

期限/计息方式 一、三、五、10年/固息

招标时间 8月20日

1/3/5年：9:30-10:30

10年：9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 8月22日/7月18日

分销期 8月21日-8月22日

上市日 一年：8月26日；

三年、五年和10年：8月28日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------

国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。