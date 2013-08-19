中国股市：沪综指低开高走小幅收升，光大自营乌龙事件冲击趋淡化

路透上海8月19日 - 中国股市沪综指周一低开高走小幅收升。分析师指出，光大自营乌龙事件目前看来界定为套利系统问题，而非人为过错，且监管层对量化等金融创新问题也没有直接否定，对市场及证券行业的冲击料是短期和情绪化的，中长期影响不大。

沪综指 收报2,085.602点，涨17.150点，或0.83%；上海A股今日成交额为813亿元人民币，前一个交易日为1,229亿元。

“券商板块今天受了点光大事件的影响，但这是情绪化的反应，长期来看影响不大。”湘财证券策略分析师朱礼旭说。

他并认为，除去光大事件的影响，料近期股市仍是在震荡纠结中谨慎看好，因中小板虽有估值压力上涨乏力，周期股进一步刺激的政策也未明，但三中全会以前，料大盘走势不至于悲观。

中国A股市场上周五早盘尾市大盘蓝筹股的强拉，一度令投资者满心期待政策利好将出。不过好景不长，光大证券 午后公告其自营套利出错，这个意外令憧憬A股牛市的投资者空欢喜一场，亦给大盘短期走势带来变数。

光大证券周一公告称，公司决定在制定并公告处置方案前，不会减持上周五购入的股票。对于光大已购入的股指期货空头合约，自即日起由公司自主决定在市场平仓，如有因此而获得的利润，公司承诺将按依法被认定的责任处理。