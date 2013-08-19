欧元债市：德债收益率触及17个月高位，受欧元区经济复苏前景提振

10年期德债收益率 涨3.6个基点至1.91%，开盘时曾触及2012年3月以来最高位1.924%。10年期美债收益率 触及两年高点2.871%。

“(德债走势仍然受到)复苏题材驱动，”Bayerische Landesbank首席分析师Marius Daheim说。“看起来德债收益率下一个关口是重要心理水准2%。”

德债期货 下滑39个跳动点至139.83，稍早触及10个月低位139.71。

一些分析师称，市场预计欧元区本周稍晚公布的又一批数据将有强劲表现；周四将有采购经理人指数(PMI)出炉。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价