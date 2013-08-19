欧元债市：德债收益率触及17个月高位，受欧元区经济复苏前景提振

欧元债市：两年期德债标售出现技术性失败，因对法国大选的担忧缓解
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
10年期德债收益率 涨3.6个基点至1.91%，开盘时曾触及2012年3月以来最高位1.924%。10年期美债收益率 触及两年高点2.871%。
“(德债走势仍然受到)复苏题材驱动，”Bayerische Landesbank首席分析师Marius Daheim说。“看起来德债收益率下一个关口是重要心理水准2%。”
德债期货 下滑39个跳动点至139.83，稍早触及10个月低位139.71。
一些分析师称，市场预计欧元区本周稍晚公布的又一批数据将有强劲表现；周四将有采购经理人指数(PMI)出炉。(完)
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(编译 杜明霞/艾茂林; 审校 于春红)
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路透约翰内斯堡3月28日 - 南非兰特兑美元周二续挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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