路透基点：台湾鼎固控股担保的4亿美元五年期贷款案启动--RLPC

路透香港8月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，牵头行兼簿记行渣打银行和台北富邦银行已经启动富乐国际有限公司的4亿美元五年期贷款案，鼎固控股有限公司(Sino Horizon Holdings)为贷款提供担保。

该笔贷款由富乐国际的股票作为担保，台湾日月光集团董事长张虔生也提供担保。

贷款的初始利率为前两年较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点。第三年为LIBOR加码325个基点，第四和第五年为LIBOR加码350个基点。

银行受邀按以下层级参贷：承贷3,500万美元或以上的银行获得312.8个基点的综合收益，有60个基点的前端费，享牵头行头衔；承贷2,000-3,400万美元的银行获得309.6个基点的综合收益，有45个基点的前端费，享主办行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行获得306.4个基点的综合收益，有30个基点的前端费，享安排行头衔。

该笔贷款在四年的宽限期后，分三次每半年不等额偿还，平均期限为4.7年。

所筹资金用于支持借款人在中国大陆的房地产投资，并且为富乐国际和Wealthy Joy Co Ltd在2010年12月签署的一笔4亿美元五年期贷款进行再融资。

银行回复日期截止到9月18日。

2010年签署的有担保贷款初始利率为，第一年较LIBOR加码250个基点，第二年较LIBOR加码325个基点，第三和第四年较LIBOR加码400个基点，第五年较LIBOR加码450个基点。

在台湾上市的鼎固控股是一家地产开发商，主要投资于中国大陆房地产。(完)