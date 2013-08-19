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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 15:18 BJT

东京美债：美国公债续跌，10年券收益率触及两年新高

“市场交易非常清淡，卖家似乎占据了上风，”东京一美国券商的交易员说。

上周一份路透调查显示，多数分析师预计美联储将在9月17-18日会议上削减购债计划规模，大多预期的初步削减幅度是150亿美元。

30年期美国公债收益率 持于3.866%，稍早触及3.884%，距离周五所及的2011年8月4日以来最高位3.885%仅咫尺之遥。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 王兴亚/艾茂林/石冠兰)

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