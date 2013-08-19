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货币新闻 | 2013年 8月 19日 星期一 15:40 BJT

印度经济：目前的经济问题没有1991年危机严重--世行首席经济学家

路透8月19日 - 世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)称，印度的经济问题不能与1991年的国际收支危机相比。印度目前的经常账赤字扩大，已将卢比汇率压至纪录低位。

巴苏列举一系列经济数据，称目前的状况比1991年时要更稳健，二者不能相提并论。

其并称，印度像日本一样，需要在短期内注入一些流动性。他还预期中国经济将升温，而欧元区的困境还将持续一年半。(完)

(编译 艾茂林; 审校 石冠兰)

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