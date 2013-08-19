台湾债市：五年公债殖利率收创两年高位，但市场量缩观望

* 五年公债殖利率收在两年高位 * 10年公债殖利率续创逾四年高位 * 五年公债殖利率明日估在1.16-1.19% 路透台北8月19日 - 台湾债市五年期公债殖利率周一持续收高，并创两年高位。市场信 心薄弱，令五年公债随隔夜美债殖利率扬升，但观望气氛浓烈，成交量大幅萎幅且限制殖利 率升幅。该券盘中高点尚未刷新今年纪录，但交易员认为，若美债持续走扬，五年券102/2 A02102=TWO殖利率本周将挑战今年高位1.213%。 市场交易人士指出，市场已提前反应美国即将缩减购债规模的消息，空单布局几已底定 ，今日新增空单有限，总空单量约在80亿台币上下，因而限制殖利率弹幅。他们指出，虽然 美债持续走扬，但市场居高思危，追价意愿不高，银行端也未出现明显停损卖盘，令盘势僵 于当前，后续将看美债10年券是否挑战3%的整数关卡，进一步牵动台债走势。 〞现在其实没什么消息面，就是完全看美债的脸色。〞一本地银行交易员说。 另位证券商交易员则表示，流动性较差的10年殖利率与美债亦步亦趋，五年债则仍有台 债市场筹码集中的保护，令殖利率高档有撑，但只要10年新券下周开始发行前交易，交易员 放空力道加大，将会同步影响五年券殖利率再往高档测试。 五年公债102/2殖利率收在1.1720%，五年券前次收盘高位为2011年8月2日的1.1725%；1 0年公债102/6期殖利率收在1.6600%，前高是2009年6月11日的1.665%。 美国公债价格上周五下滑，该周表现为两个月内最差，因随着经济展现进一步改善的迹 象，投资人持续担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在9月开始缩减购债规模。指标10 年期公债 跌18/32，收益率报2.832%，较周四尾盘升6.7个基点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/2 +0.70 1.1720 1.1705-1.1886 37.0 10 102/6 +2.70 1.6600 1.6500-1.6600* 3.5 * 表该券交易以来新高 交易员并指出，美债隔夜走势难以预料，若在本周三美国公开市场委员会(FOMC)公布会 议内容前后，美债10年券攻上3%的殖利率整数关卡，台债五年期102/2就有机会直接挑战今 年高位1.213%，并续向上测试。然而如果美债殖利率于2.86%附近徘徊，102/2也会相对稳于 当前的窄幅区间，并等待10年新券的发行前交易。 除五年券外，交易员预料，由于报价稀疏，银行端持券意愿亦不高，10年期102/6已无 可避免将随美债偏空反应，短线有机会往1.7%靠拢，续创逾四年高位。 市场人士指出，场上退场观望的心态浓厚，如果隔夜美债没有大起大落，台债明日持续 低量交易的可能性极高。今年交投相对热络的五年公债102/2成交仅仅37亿台币，远逊于上 周五100多亿台币。 10年期102/10期公债将于9月14日标售，9月18日发行，金额400亿台币，将在8月29日开 始发行前交易。 交易员预估，明日五年期公债102/2期殖利率的区间在1.16-1.19%；10年期102/6期公债 殖利率则可能在1.65-1.68%。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.6600 5 102/2 1.1720 2 102/7 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)