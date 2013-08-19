金属期市：铜价小跌，此前四周中有三周录得升幅

0704GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7359.75 -40.25 -0.54 -7.18

上海期铜 52740 -50 -0.09 -8.56

COMEX期铜 3.35 -0.01 -0.28 --

LME期铝 1941.50 -3.50 -0.18 -6.25

上海期铝 14510 35 +0.24 -5.44

LME期锌 1994.75 -13.25 -0.66 -3.33

上海期锌 15195 -350 -2.25 -2.25

LME期镍 14826.00 -169.00 -1.13 -13.58

LME期铅 2236.00 -13.50 -0.60 -4.44

上海期铅 14940.00 145.00 +0.98 -2.03

LME期锡 21655.00 -270.00 -1.23 -7.46

LME/上海套利价差^ -171

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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