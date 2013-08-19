离岸人民币：第一金旗下银行将尽快递件申请宝岛债，拟今年首批发行5-10亿元--消息

路透台北8月19日 - 三位了解情况的消息人士周一表示，台湾第一金控 旗下第一银行将尽速向金管会递件申请发行30亿人民币宝岛债，今年首批发行预估约为5-10亿元人民币，发行期限将依市场需求而定。

第一银行相关人士指出，目前规划9月中旬以前递件申请发行30亿人民币额度宝岛债，预计在明年底前分批发行，今年有机会先推出第一批额度初估为5-10亿，计划以法人市场为主，理财零售市场为辅。

“董事会已经通过，就会尽快递件申请”，上述一位消息人士说。

一位消息人士指出，随着中国推行利率市场化，人民币债券利率走扬，本次宝岛债发行利率将稍较先前发行者提高，因此必须妥善规划资金用途，目前资金规划用在中国大陆布局、理财商品推出及上海分行资金需求等。

另一位消息人士称，两岸服务贸易协议一过，第一银行合资成立河南村镇银行一案就需要挹注人民币资金，初步目标设定12家村镇银行估投入资金约3亿余人民币，并有计画在福建设立租赁公司，亦需要人民币资金。

第一银行日前公告董事会已通过，将在未来12个月内发行30亿元人民币的宝岛债，内部初步规划发行期限在5年以内主顺位人民币债券。

此前台湾首档“宝岛债”--中信金控 旗下中国信托银行三年期人民币债的发行利率为2.9%，该公司中华信评为twAA+；另外，彰化银行 5月底挂牌发行三年期人民币债利率则为3%，彰化银行的中华信评评等为"twAA"，并带有官方色彩。(完) (记者 詹静宜 审校 屈桂娟)