纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3322 1.3329 -0.05 +0.97 1.3194 美元/日圆 97.60 97.52 +0.08 +12.52 86.74 欧元/日圆 130.04 129.98 +0.05 +13.61 114.46 美元/瑞郎 0.9271 0.9263 +0.09 +1.27 0.9155 英镑/美元 1.5628 1.5627 +0.01 -3.83 1.6251 美元/加元 1.0324 1.0335 -0.11 +4.06 0.9921 澳元/美元 0.9207 0.9180 +0.29 -11.41 1.0393 新西兰元/美元 0.8136 0.8097 +0.48 -1.77 0.8283 澳元/日圆 89.870 89.540 +0.37 -0.29 90.130 新西兰元/日圆 79.410 78.960 +0.57 -43.61 140.820 英镑/日圆 152.54 152.39 +0.10 +8.32 140.82 澳元/新西兰元 1.1308 1.1322 -0.12 -9.82 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为 基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 高琦)