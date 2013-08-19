中国期市：股指期货收高近1.2%，光大证券欲对空头合约择机平仓提供机会

路透北京8月19日 - 受光大证券决定对上周五购入的股指期货空头合约择机平仓影响，周一中国股指期货主力合约收高近1.2%。此前市场对于光大会在股市进行抛售的担忧未成现实，而其欲在期货市场平仓买入反而提供交易性机会，吸引资金提前入场抬升股指期货。

新湖期货公司股指期货研究员耿佳磊表示，除了光大证券事件持续发酵的影响，市场对于中国经济数据有所期待，也是推升股指期货走升的原因。

“本周四公布汇丰PMI初值，上个月官方和汇丰数据是有背离的，市场希望看到这个月汇丰数据会出现一些改善。”他说。

股指期货主力1309合约 早盘窄幅振荡后于午盘逐波拉升，盘终收高1.19%至2,329.4点。今天沪综指 收高0.83%至2,085.602点。

光大证券 周一公告称，决定在制定并公告处置方案前，光大证券不会减持上周五购入的股票；对于光大已购入的股指期货空头合约，自即日起由公司自主决定在市场平仓，如有因此而获得的利润，公司承诺将按依法被认定的责任处理。

耿佳磊认为，光大证券今天减持股指期货空头合约的概率不大，特别是在后市风险不明的情况下如果大量减持，无异于将风险完全暴露，“短期内全跑掉的可能性不大，应该还是有一个择机平仓的过程。”

其他期货品种方面，今天上期所黄金和白银期货品种涨幅领先，其中黄金主力合约 收高1.97%，白银 收盘涨幅达到3.06%，跟随国际市场走势。

对此宏源期货金属研究室分析师冯海虹认为，若要给黄金白银品种上涨找个理由，那应该与美欧、中国经济复苏和增长向好有关，这在众多经济数据上可以找到支持，市场预期也在转好，“事实上不光是黄金白银，其他工业品都有回升。”

但她进而分析，黄金品种后期上涨空间应当有限。从基本面上并没有支撑黄金大幅上涨的理由；而相比白银，黄金的金融、货币属性更强，其上涨幅度也要弱于白银。

“无论从保值、避险等方面来看黄金的基本环境都没有转变。中长期上涨力量不强，短期还是一个低位振荡，投资者风险偏好高的，可以试一试套利或者区间操作。”她说。

亚洲市场周一情绪谨慎，投资者揣测周三公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录能否提供联储何时开始缩减刺激政策的线索，这提振黄金涨至两个月高点，打压美元走低。

中国期市主要品种收盘信息：

交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1312 52,740 -0.09 219,602

黄金(au) 1312 274.60 1.97 135,974

螺纹钢 (rb) 1401 3,812 -0.03 1,552,992

橡胶 (ru) 1401 19,855 0.25 178,758 大商所 豆粕 (m) 1401 3,394 0.77 1,783,092

豆油 (y) 1401 7,232 0.03 810,092

焦炭 (j) 1401 1,598 0.44 265,954 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,038 -1.06 547,240

棉花 (cf) 1401 19,825 0.20 71,148 中金所 沪深300(if) 1309 2,329.4 1.19 84,364