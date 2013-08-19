香港股市：连续第三日收低，观望企业财报

标题新闻：南非财政部称参加海外路演的投资者对该国政治环境表示忧虑，预算案则得到普遍赞赏
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路透香港8月19日 - 香港股市周一连续第三日收跌，投资人等待内地市场的进一步方向线索，并观望本月稍晚的重要企业财报公布。
恒生指数 收跌0.2%，报22,463.7点，恒生国企指数 收低0.2%。
本周稍晚将公布财报的个股包括中石化 、中石油 、中兴通讯 、华润创业 、中国建设银行 。
中国A股上周五因光大证券 乌龙上演一出闹剧，沪综指眨眼间涨幅突破5%。随后股指大幅震荡，午盘后逐步回落终盘反收跌0.64%。光大证券周一公告称， 为保持市场稳定、保护投资者利益，平稳处置上周五因其系统事故而购入的股票及因对冲而购入的期指合约，公司决定在制定并公告处置方案前，光大证券不会减持上周五购入的股票。 (完)
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路透伦敦3月28日 - 根据Citi/YouGov进行的月度调查显示，3月英国公众对未来12个月通胀的预期下降，尽管被密切关注的物价增长指标大幅上升。
路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0