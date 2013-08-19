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货币新闻 | 2013年 8月 19日 星期一 16:16 BJT

香港股市：连续第三日收低，观望企业财报

路透香港8月19日 - 香港股市周一连续第三日收跌，投资人等待内地市场的进一步方向线索，并观望本月稍晚的重要企业财报公布。

恒生指数 收跌0.2%，报22,463.7点，恒生国企指数 收低0.2%。

本周稍晚将公布财报的个股包括中石化 、中石油 、中兴通讯 、华润创业 、中国建设银行 。

中国A股上周五因光大证券 乌龙上演一出闹剧，沪综指眨眼间涨幅突破5%。随后股指大幅震荡，午盘后逐步回落终盘反收跌0.64%。光大证券周一公告称， 为保持市场稳定、保护投资者利益，平稳处置上周五因其系统事故而购入的股票及因对冲而购入的期指合约，公司决定在制定并公告处置方案前，光大证券不会减持上周五购入的股票。 (完)

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