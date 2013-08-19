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货币新闻 | 2013年 8月 19日 星期一 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--8月19日

路透伦敦8月19日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

   品种         最新库存           变动
    铜           577,450         -6,625
    锡            14,055           持平
    铅           189,000         -1,925
    锌         1,034,700         -2,575
    铝         5,443,050         +4,375
    镍           205,758           -360
  铝合金          67,700           -140
  NASAAC         111,840            -40
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据           库存分布               品种        库存数据         库存分布
 铜    MCU-STOCKS       <0#MCUSTX-LOC-GRD>             铅     MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS       <0#MALSTX-LOC-GRD>             锡     MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS       <0#MZNSTX-LOC-GRD>         铝合金     MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS       <0#MNISTX-LOC-GRD>          NASAA     MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)

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