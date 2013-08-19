表格：LME金属库存最新变化--8月19日

金属期市：期铜从两周低位回升，因寄望特朗普政府工作重心转移

路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0