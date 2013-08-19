离岸人民币：金管局将优化人民币结算所自动转帐结算安排，9月起生效

标题新闻：美国总统特朗普和中国主席习近平将于4月6-7日在佛罗里达马阿拉歌庄园会晤-消息人士
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路透香港8月19日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周一称，将优化人民币结算所自动转帐（RTGS）系统的截数安排，以提高银行处理海外支帐服务弹性。
发言人称，每日下午2时30分前的截数时间维持不变，但结算交易量将由原本的35%改为30%；收市时段的截数时间则由下午4时30分延至5时30分，结算交易量亦由70%调至60%。
“此举令RTGS系统更有秩序，亦可纾缓头寸较紧的外资银行的压力。”发言人并称，新措施自今年9月1日起生效。
根据金管局的数据，现时RTGS的人民币交易量为每日4,480亿元，较一年前增加约1倍。而交易量之中，10%为中国与香港之间的跨境支付，余下90%为离岸支付。
香港不断优化人民币业务，金管局7月26日起优化离岸人民币流动性安排，在现行的七天期之外，增开隔夜与一日两个更短期回购窗口，甚中隔夜流动资金总额将不超过100亿元人民币。 （完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)
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