中国资管：上周30款集合信托产品发行，两款20年期证券投资信托成立

路透北京8月19日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（8月10日-16日）共有16家信托公司发行了30款集合信托产品，发行量环比减少7款，降幅为18.92%。

周报显示，30款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为1.39亿元人民币，环比降低0.84亿元，降幅为37.70%。总计划募集规模为41.84亿元，环比降低40.98亿元，降幅为49.48%。

募集规模最大的是长安信托发行的“稳健26号债权投资集合资金信托计划”，募集规模为5.00亿元，这是一款证券投资类产品。

从期限上看，30款产品均公布了期限，平均期限为20.03个月，环比延长0.72个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 9 8.56% -0.84个百分点

18个月期 5 9.10% -0.33个百分点

24个月期 13 10.07% +0.19个百分点

25个月期 1 10.00% ~

30个月期 1 10.60% ~

36个月期 1 11.00% ~

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了11款，房地产领域产品发行了8款，金融领域产品发行了4款，证券投资和基础设施领域产品各发行了2款，其他领域产品发行了3款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了11款，权益投资类产品发行了10款，组合运用类产品发行了7款，证券投资类产品发行了2款。

**成立集合信托产品32款，其中两款20年超长期证券投资信托**

上周共有15家信托公司成立了32款集合信托产品，成立数量环比减少5款，降幅为13.51%。

上周共有23款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.24亿元，环比降低0.94亿元，降幅为43.16%。按平均规模测算，总成立规模为39.73亿元，环比降低41.08亿元，降幅50.84%。

其中，山东信托成立的“恒裕9号集合资金信托计划四期”募集资金规模最大，达到5亿元。

共有18款新成立产品公布了期限，平均期限为42.83个月，环比延长23.67个月，主要是因为有两款240个月期的证券投资类产品拉长了平均期限。

共有13款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率9.39%，环比上升0.54个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了9款，房地产领域产品成立了7款，证券投资领域产品成立了6款，金融领域产品成立了4款，其他领域产品成立了6款。