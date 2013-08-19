中国债市：利率互换曲线上移中趋平，机构宁愿踏空也不愿套牢

路透北京8月19日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周一上移中趋平。市场人士表示，资金状况偏紧和新债结果较高均利空现券，IRS利率随之走高，其中短端涨幅更大一些；政策信号不明，令机构相当谨慎，主动介入的动力不强，宁愿承担踏空风险，也不愿套牢被迫减仓。

“今天IRS利率往上，资金趋紧，预期不乐观，地方债也发高在上限，都带动着债券（收益率）往上，大家非常谨慎，”上海一大型外资银行交易员称。

他进一步指出，央行货币政策定调不明确，至少看不到放松的趋势，机构心态极度谨慎。虽然当前利率水平已高，但机构“不太想做左边，宁愿做右边”，低仓位观望，等央行态度更清晰后，才会选择拿头寸。

“从交易角度讲，时间不到，投机盘难受，难拿头寸，投资可以慢慢看，慢慢买一点，”他称，“感觉现在大家与其踏空后悔，也不愿将来被迫止损后悔，6月的教训还在那呢！”

央行公开市场上周继续“锁长放短”，续做三年央票并伴随短期逆回购操作。但逆回购利率明显超出市场预期，对债市造成进一步挫伤。机构多认为，三年期央票未来仍将续发，而逆回购利率继续下行的空间或已不大。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.0833/4.1913 4.1137/4.1900 4.1667/4.2480 4.2963/4.3820 4.3087/4.5307

上日 4.0027/4.1047 4.0270/4.1020 4.0933/4.1760 4.2627/4.3420 4.2613/4.5138

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变化 +0.0806/+0.0866 +0.0867/+0.0880 +0.0734/+0.0720 +0.0336/+0.0400 +0.0474/+0.0169

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。