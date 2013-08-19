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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 16:24 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月19日

路透香港8月19日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:14时,1港元=0.79066人民币
HKDCNY=R)
    
 以下为中国深圳A+B股周1收市价及比价:(本地时间16:14时,1港元=0.79066人民币<H
 KDCNY=R>)
                                                                          
  公司名      A股代码        B股代码     A股股价(  B股股价    A/B股比价
                                           元)     (港元)   
  万科                                       9.96    15.20            0.83
                                                            
  深物业                                     8.17     7.13            1.45
                                                            
  南玻                                       9.29     6.29            1.87
                                                            
  深康佳                                     3.49     2.64            1.67
                                                            
  ST中华                                     4.19     1.56            3.40
                                                            
  ST中冠                                     9.14     4.60            2.51
                                                            
  深深宝                                     7.91     5.66            1.77
                                                            
  深华发                                     6.17     3.51            2.22
                                                            
  深赤湾                                    10.58    11.79            1.13
                                                            
  招商地                                    28.20    24.31            1.47
 产                                                         
  特力                                       6.21     4.12            1.91
                                                            
  飞亚达                                     7.05     6.25            1.43
                                                            
  一致药                                    37.15    32.17            1.46
 业                                                         
  深深房                                     3.31     2.72            1.54
                                                            
  ST盛润                                     6.59     5.50            1.52
                                                            
  深南电                                     4.08     2.67            1.93
                                                            
  深纺织                                     7.33     5.45            1.70
                                                            
  方大集                                     5.92     3.04            2.46
 团                                                         
  深国商                                    24.73    13.87            2.26
                                                            
  深赛格                                     4.75     2.90            2.07
                                                            
  宝石                                      17.46     9.62            2.30
                                                            
  小天鹅                                     8.07     8.08            1.26
                                                            
  粤高速                                     2.68     2.54            1.33
                                                            
  晨鸣纸                                     3.90     3.71            1.33
 业                                                         
  ST珠江                                     3.45     2.46            1.77
                                                            
  丽珠                                      41.30    36.90            1.42
                                                            
  美菱电                                     3.50     3.63            1.22
 器                                                         
  大冷股                                     7.74     5.88            1.66
 份                                                         
  粤电力                                     4.83     4.44            1.38
                                                            
  佛山照                                     6.36     5.54            1.45
 明                                                         
  江铃汽                                    15.95    20.76            0.97
 车                                                         
  沙隆达                                     9.82     5.22            2.38
                                                            
  苏常柴                                     5.94     4.47            1.68
                                                            
  威孚高                                    21.87    19.78            1.40
 科                                                         
  古井贡                                    22.20    17.86            1.57
 酒                                                         
  ST东海                                     5.47     4.58            1.51
                                                            
  长安汽                                    10.24    10.51            1.23
 车                                                         
  京东方                                     2.23     1.88            1.50
                                                            
  鲁泰                                       8.35     9.18            1.15
                                                            
  本钢板                                     2.74     2.49            1.39
 材                                                         
  张裕                                      33.12    29.08            1.44
                                                            
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 李珊珊; 审校 杨淑祯)

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