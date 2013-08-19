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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 16:36 BJT

全球金市：创两个月高位，受惠于美国数据及SPDR黄金持仓量增加

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1372.91 -2.99 -0.22 -18.01

现货银 23.11 -0.09 -0.39 -23.68

现货铂金 1511.50 -7.50 -0.49 -1.53

现货钯金 756.10 -4.40 -0.58 9.26

COMEX期金 1372.80 1.80 +0.13 -18.08 28655

COMEX期银 23.15 -0.17 -0.74 -23.61 13059

汇率

欧元/美元 1.3323

美元/日圆 97.61

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 郑茵)

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