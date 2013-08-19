欧洲汇市：英镑贸易加权指数触及两个月高点，因公债收益率攀升

英镑本月录得全面性涨幅，此前英国央行总裁卡尼提出前瞻性指引计划，将货币政策与失业率挂钩，但无法说服投资人相信他能够将利率维持于纪录低位直至2016年底。

“我们认为，外界对英国央行与欧洲央行货币政策立场差距的看法，特别是前瞻性指引，将对欧元/英镑造成压力，我们预期欧元/英镑12个月内将跌向0.83英镑，”巴克莱分析师报告指出。