欧洲汇市：英镑贸易加权指数触及两个月高点，因公债收益率攀升

欧元债市：两年期德债标售出现技术性失败，因对法国大选的担忧缓解
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
英镑兑欧元 涨幅更大。欧元兑英镑下跌0.2%，报0.8523英镑，接近一个半月低点0.8505。
英镑本月录得全面性涨幅，此前英国央行总裁卡尼提出前瞻性指引计划，将货币政策与失业率挂钩，但无法说服投资人相信他能够将利率维持于纪录低位直至2016年底。
“我们认为，外界对英国央行与欧洲央行货币政策立场差距的看法，特别是前瞻性指引，将对欧元/英镑造成压力，我们预期欧元/英镑12个月内将跌向0.83英镑，”巴克莱分析师报告指出。
英国及德国10年期公债收益率差距达到三年高位。10年期英债收益率 处于两年高位2.737%，升速快过德债收益率。
分析师指出，英镑兑美元走势可能承压，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)宽松措施今年开始退场的前景将造成压力。
“若美国就业报告表现强劲，将巩固美联储会开始缩减资产购买计划的预期心理，”瑞银首席分析师Mansoor Mohiuddin称。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非兰特兑美元周二续挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选