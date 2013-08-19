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债券 | 2013年 8月 19日 星期一 16:42 BJT

欧洲汇市：英镑贸易加权指数触及两个月高点，因公债收益率攀升

英镑兑欧元 涨幅更大。欧元兑英镑下跌0.2%，报0.8523英镑，接近一个半月低点0.8505。

英镑本月录得全面性涨幅，此前英国央行总裁卡尼提出前瞻性指引计划，将货币政策与失业率挂钩，但无法说服投资人相信他能够将利率维持于纪录低位直至2016年底。

“我们认为，外界对英国央行与欧洲央行货币政策立场差距的看法，特别是前瞻性指引，将对欧元/英镑造成压力，我们预期欧元/英镑12个月内将跌向0.83英镑，”巴克莱分析师报告指出。

英国及德国10年期公债收益率差距达到三年高位。10年期英债收益率 处于两年高位2.737%，升速快过德债收益率。

分析师指出，英镑兑美元走势可能承压，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)宽松措施今年开始退场的前景将造成压力。

“若美国就业报告表现强劲，将巩固美联储会开始缩减资产购买计划的预期心理，”瑞银首席分析师Mansoor Mohiuddin称。(完)

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