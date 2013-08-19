亚洲橡胶：TOCOM期胶因获利了结而小跌，交投偏淡

标题新闻：美国总统特朗普和中国主席习近平将于4月6-7日在佛罗里达马阿拉歌庄园会晤-消息人士
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交易员表示，价格在过去两周上涨近8%后，料将陷于窄幅区间。
但有些人认为，日圆进一步疲弱或可改变上述观点。
“我认为日圆表现可能是本周TOCOM期胶价格走势的主要推动因素。如果日圆进一步走软，期胶则有机会突破270日圆，”辉立期货投资分析师Lee Chen Hoay称，“支撑位将在260日圆。”
若日圆趋弱，以日圆计价的东京期胶对投机客而言将更具吸引力。美元兑一篮子货币周一微升，短期关注点将是本周稍晚出炉的美联储7月政策会议记录。
上海期交所主力1月期胶 上升50元人民币至每吨19,855元人民币。
新加坡商品交易所近月9月期胶 最新报每公斤243.0美分，下跌0.4美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/王翔琼；审校 艾茂林/郑茵)
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