亚洲橡胶：TOCOM期胶因获利了结而小跌，交投偏淡

交易员表示，价格在过去两周上涨近8%后，料将陷于窄幅区间。

但有些人认为，日圆进一步疲弱或可改变上述观点。

“我认为日圆表现可能是本周TOCOM期胶价格走势的主要推动因素。如果日圆进一步走软，期胶则有机会突破270日圆，”辉立期货投资分析师Lee Chen Hoay称，“支撑位将在260日圆。”

若日圆趋弱，以日圆计价的东京期胶对投机客而言将更具吸引力。美元兑一篮子货币周一微升，短期关注点将是本周稍晚出炉的美联储7月政策会议记录。

上海期交所主力1月期胶 上升50元人民币至每吨19,855元人民币。

新加坡商品交易所近月9月期胶 最新报每公斤243.0美分，下跌0.4美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/王翔琼；审校 艾茂林/郑茵)